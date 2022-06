SUUR ÜLEVAADE | Voogedastusplatvormid Eestis — kes mis hinnaga mida pakub? Ja kes võib Netflixi troonilt tõugata?

Netflixi ülemaailmne edu on näidanud, et kodune mugav kuutasupõhine teenus, kust saab vaadata nii palju, kui soovid ja mida soovid, on edukas äriplaan. Tänaseks on voogedastusteenuseid sadu, mis kõik õitsevad ühel või teisel moel, eriti „tänu“ globaalsele pandeemiale. Seega on suurepärane aeg vaadata üle populaarsemad ja suuremad kohalikult kättesaadavad teenused — kui palju need maksavad, kuidas neid leiab, mida nad pakuvad ja veel palju muud. Vihje — need kõik eeldavad internetti ja mida kiirem see on, seda parem.