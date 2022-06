Võidulainel „Sierra“ tõi Poola festivalilt Short Waves tähtsuselt teise auhinna

„Sierra“ keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga. Värvikireva arvutianimatsiooni kõrval näeb filmis ka 16mm üles võetud kaadreid ralliteemalisest nukufilmist, mille animeeris 80ndatel autori isa Heikki Joon.

„Sierra“ režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.