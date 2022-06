Tõnis Niinemets tunneb oma koduste harjumuste pärast perele kaasa: ma tean, et ma seda teen, aga mis parata

Suur unistus saada tuletõrjujaks oli Tõnis Niinemetsal juba lapsest saati ning see kauaaegne soov pole ka kuhugi kadunud. Kuid kui elu oleks visanud ette keerdkäike ja Tõnis poleks lavalaudadele jõudnud, kujutaks ta end ette hoopis spordiajakirjanikuna. Kuna muu elu kõrvalt jääb trennitegemiseks vähe aega, siis harrastab Niinemets ka tugitoolisporti. Hea meelega proovib ta telekast nähtud spordialasid võimalusel ka ise. „See on see õnn, mis näitlejaks olemisel on. Kui sa telekast midagi näed, siis suure tõenäosusega oskad seda jäljendada,“ räägib Niinemets.

Meelelahutaja ja koomiku töö kõrval on Tõnise elus tähtsal kohal isaroll. Niinemets tõdeb, et kodus on ta ikka alati good cop, kuigi mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem tuleb ka halva võmmi osas olla. „Olen aru saanud, et mida aeg edasi, seda keerulisemaks läheb enda kehtestamine. Lapsi ei saa enam ainult ära osta ning tuleb leida loominguliselt teisi lahendusi.“ Tõnis tunnistab, et ka temal on kodus mitu viga küljes ning perel pole seetõttu temaga üldse lihtne. „Mu laste ja abikaasa jaoks on väga tüütu see, et ma koristan liiga palju ning kohati olen liiga targutav. Ma tean, et ma seda teen, aga mis parata. Tunnen neile kaasa!“