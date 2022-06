Antikangelase anatoomia. Kas „Peaky Blindersi“ Tommy Shelby on kangelane või külmavereline kurjategija?

Samuti on Knight selgitanud, et Tommys ongi segunenud hea ja halb, õige ja vale ja iseäranis on ta need ise ära seganud. Ühel hetkel on ta suuremeelne, järgmisel aga tulistab kedagi näkku - teda pole võimalik moraalselt määratleda. Juba esimeses hooajas ütleb üks tegelane tema kohta: „Tommy teab, et selleks, et ellu jääma, peab olema sama halb nagu teised.“ Seega sarja teksti kohaselt on Tommy külmaverelisus miski, mis on talle peale sunnitud, mitte ei tule tema seest. Ta on oma emotsioonid tuimastanud ja teeb, mida on vaja teha, et oma perekonda kaitsta.