163. Kinoveebi Jututuba | Kui vana lapsega võiks minna vaatama õudukat „Men“?

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



13:46 Saatejuhtide kuulajamäng



44:43 Mis filme ja seriaale on Raiko, Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Raiko: Bill Burr Presents: Friends Who Kill (2022), Pete Davidson Presents: The Best Friends (2022), Amy Schumer's Parental Advisory (2022), Obi-Wan Kenobi (2022), Star Trek: Strange New Worlds (2022), „The Boys“ (2019), Keep Sweet: Pray and Obey (2022), Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet (2022)



Henryk: Blind (2011), Love, Death and Robots (2019), Ms. Marvel (2022), Kim`s Convenience (2016)



Ragnar: Obi-Wan Kenobi (2022), Hello Ghost (2010), Blind (2011), Stranger Things (2016– )



2:28:30 Anname hinnangud uutele kinofilmidele: Kolm korrust, Kloon ja Mehed



2:52:14 Mida saab uuel nädalal kinodes näha?



