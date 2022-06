Superkangelane, kes ei armasta oma rüüd: ****, kõigi teiste kostüümid on paremad!

Pärast „Endgame’i“ Steve Rogersi rolliga ühele poole saanud Evans andis oma mantli üle Anthony Mackie mängitud Sam Wilsonile ja tema viimase tööna saame praegu kinodes näha lastefilmi „Lightyear“, kus ta annab hääle Toy Storyst tuttav Buzz Lightyearile.

Kaheksa aastat Kapten Ameerika olnud Evans on kaheksas filmis kandnud mitut varianti USA lipust inspireeritud kostüümist, kuid Screen Rant vahendab, et see kostüüm pole sugugi tema lemmik Tasujate omade seas.

„See on temale õige kostüüm ja talle see sobib, aga kui me võrdleme teiste Tasujatega, siis olgem ausad. See ei ole neist kõige parem. **** (Ekskrementi tähistav vandesõna), nad on kõik minu omast paremad. Olgu siis Scarletti [Johansson] või Chrisi [Hemsworth] või Tom Hollandi oma...“

Ja tõsi on, et Cap ongi patriotismi kehastus ja sama kehtib tema kangelaserüü kohta, aga mida teha, tegu on kõndiva USA lipuga ja see on meie küünilises maailmas ikka liig mis liig. Seda arvestades tegid kostüümikunstnikud nende ees oleva ülesandega isegi imet. Ja välja kanda suutis Evans selle kostüümi ikkagi päris väärikalt.