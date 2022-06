Eesti vormelimees jäi nüüd ka lennufirmale hambusse: Ärge seda Jüri Vipsile näidake

Internet on halastamatu ja naljahambad kasutavad kõik võimalused ära. Nii võivad tekkida huvitavad kombinatsioonid. Nagu see, kui Ryanair jagab pilti pealaest jalatallani roosasse riietatud Margot Robbiest „ Barbie “ filmi võtetel ja kirjutab juurde: „Ärge seda Jüri Vipsile näidake“...

Nali on mõistagi seotud sellega, et Vips nukralt lõppenud videomängustriimis seostas roosat värvi homoseksuaalsega. Mis on sel kõigel aga pistmist Ryanairiga? Kui keegi teab, siis palun kirjutage kommentaariumisse.