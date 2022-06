Positiivsussüst | „Elvise“ Austin Butler kirjeldab vempu, millega režissöör talle rolli saamisest teada andis

„Nädal aega hiljem sain kõne, ärkasin selle peale, et Baz [Luhrmann] helistas ja ma mõtlesin, et okei, see on nüüd see hetk, kus selgub, et ma sain või ei saanud selle, ja ta oli väga dramaatiline, nagu ta mõnikord on. Ta kõlas väga mornilt: ma tahtsin, et sa seda minu käest kuuleksid... Kas olete [tähe]lennuks valmis, härra Presley?“ Ja see oli parim telefonikõne, mille ma kunagi saanud olen!“