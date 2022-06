Mida tähendavad „Westworldi“ kummalised kärbsed ja mis tulevikku ennustavad nad inimkonnale?

Juba hooaja esimeses osas hakkabki kärbeste iseloom selguma. Sisurikkuja-hoiatus! Esimeses osas avaldab võõrustaja (host) William soovi osta Hooveri paisu (Colorado jõel asuv hiiglaslik tamm, mille abil tekitatud veehoidla on USA suurim). Paisu „omanikud“ kuritegelikust kartellist keelduvad ja William ennustab neile, et järgmisel päeval saab ta soovitu tasuta. Kui üks kartelli liikmetest koju läheb, näeb ta oma kodus kärbseparve ja kaotab teadvuse. Ärgates tapab ta oma kaaslase, kirjutab Hooveri paisu Williami nimele ja seejärel tapab ennast.

Seega kannavad kärbsed endas midagi sellist, mis võimaldab inimesi kontrollida. Ja varem on Hale avalikustanud, et soovib inimesed võõrustajatele allutada, umbes samuti, nagu inimesed on varem endale allutanud võõrustajaid. Hale (kes on Dolorese koopia) kasutab Dolorese mälestusi, et teha kärbestest selleks relv ja tema kogemuste kohaselt (veisekarja näitel) saab selle relvaga mõjutada „kogu karja korraga“. Sellest võib järeldada, et inimesi ähvardab neljandas hooajas tume tulevik.