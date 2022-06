Kas tõesti maksab Disney Johnny Deppile Jack Sparrow naasmise eest 301 miljonit? Asi on kahjuks kahtlane

Pärast võrdlemisi edukalt lõppenud kohtuasja Amber Heardi vastu on avalik arvamus Johnny Deppi suhtes võtnud sedavõrd positiivse pöörde, et tema naasmine Disney ühe populaarseima tegelasena ei kõlagi üldse uskumatult. Kuid kahjuks ei kinnita ta seda ise, vähemalt mitte veel.

Mäletatavasti ütles Depp kohtus, et ta ei tuleks „Kariibi mere piraatidesse“ tagasi isegi mitte siis, kui talle makstaks 300 miljonit dollarit ja miljon alpakat (kuigi, alpakad, Johnny!).

Väidetavalt on Johnny Depp sõlminud särtsaka piraadikapteni rolli naasmiseks lepingu, millega talle makstakse 301 miljonit dollarit. Cinemablend vahendab, et näitleja esindaja lükkas selle jutu väga lühidalt ümber sõnadega: „See on väljamõeldis.“