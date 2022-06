164. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Kas „Obi-Wan Kenobi“ päästis Star Warsi?

„Kinoveebi Jututoa“ 164. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Man From Toronto, Obi-Wan Kenobi, The Boys, Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet, For All Mankind, Baby Fever, Home for Christmas jpm!)

Seejärel anname hinnangu kinofilmile „Kloon“ (2022)

Sisukord:

0:00 Sissejuhatus

07:34 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud?

- 08.07 Animenurk: The Rising of the Shield Hero (2020), Skeleton Knight in Another World (2022), The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody (2022), Tomodachi Game (2022), Spy x Family (2022), Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs (2022), Aoshi (2022)

- 43:45 Stand-up nurk: Joel Kim Booster: Psychosexual (2022), Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special (2022), The Man from Toronto (2022), Paul Virzi: Nocturnal Admissions (2022), Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy? (2022),

- 54:24 Filmid ja seriaalid: Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet (2022), For All Mankind (2019), Snowflake Mountain (2022), Spriggan (2022), The Umbrella Academy (2019), Man Vs Bee (2022), Money Heist: Korea - Joint Economic Area (2022), Ender's Game (2019)

1:40:54 „Obi-wan Kenobi“ finaali muljed

1:59:16 Mis filme ja seriaale on Henryk kodus vaadanud?

- Lux Expressi filminurk: Arrival (2016), A Quiet Place (2018), Ad Astra (2019), Coco (2017)

- Sarjad: Obi-Wan Kenobi (2022), Baby Fever (2022), Home for Christmas (2019)

2:30:39 Mis filme ja seriaale on Ragnar kodus vaadanud?

- Õiglus (2019), The Void (2016), Midsommar (2019), Annihilation (2018), Obi-Wan Kenobi (2022)

2:51:07 Raikol tuli meelde, et vaatas ära Netflixi „The Man From Toronto“!

2:57:37 Anname hinnangu kinofilmile: Kloon

3:07:54 Mida saab uuel nädalal kinodes näha?

