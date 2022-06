Eesti režissööri must komöödia sai rahvusvahelisel filmifestivalil peaauhinna

„Heiki teisel pool“ on must komöödia, mis räägib loo 23-aastasest Heikist, kes heidab oma hiljuti lahkunud vanaisa kodus aset leidval peol liigse alkoholi tarvitamise tõttu hinge ning leiab end teispoolsusest, kus peab silmitsi seisma surma tagajärgedega.

Noorte režissööride konkursi YDA eesmärgiks on avastada ja julgustada andekaid noori režissööre, et anda neile võimalus lüüa kaasa erinevates filmi- ja reklaamiprojektides üle maailma ning tuua valdkonda uusi talente. Lühifilmide kategoorias konkureerivad omavahel lühi- ja reklaamfilmid, veebisarjad ning telesaadete ja voogesitusplatvormi episoodid, mille pikkus jääb vahemikku 6-30 minutit.

Nafta Films produtsent Andreas Kask selgitas, et igas YDA konkursi kategoorias antakse välja kaks auhinda – Põhja-Ameerika ja Euroopa žürii võidutöö. Lisaks antakse välja žürii eriauhind, kui mõlema žürii eelistus võitja osas kattub ja just selle auhinna „Heiki teisel pool“ võitiski. „Lugu Heikist on väga hästi kirjutatud ning teostatud – film on nii loominguliselt kui ka tehniliselt tugev. Auhinna tõi režissöör Katariina Aule koos operaator Martin Venela ja kogu ülejäänud meeskonnaga ning selle eelduseks oli stsenarist Sven-Sander Paasi humoorikas lugu,“ tõi Kask välja.