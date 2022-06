Samuel L. Jackson tõi välja kahtlase asjaolu abordikeeldu toetanud kohtuniku motiivide kohta

Nimelt tühistas kohus kohtulahendi Roe vs Wade, pretsedendi, mis kaitses riiklikku abordiõigust. Samuti vihjas kohtunik Clarence, et on teisigi pretsedente, mida oleks võimalik tühistada.

Jutt on lahenditest, mis tagavad olulisi õigusi naistele ja vähemustele. Näiteks on ohus lahend Griswold vs Connecticut, mis lubab kasutada rasestumisvastaseid vahendeid, Lawrence vs Texas, mis keelab inimeste karistamise homoseksualismi eest ning Obergefell vs Hodges, mis legaliseeris samasooliste abielu.

See Clarence’i plaan tõi samuti kaasa avaliku protesti. Samuel L. Jackson viitas Twitteris lahendile, mis legaliseerib abielud eri rassist inimeste vahel. Just sellises abielus on mustanahaline kohtunik Clarence Thomas. Sellega andis Jackson mõista, et kõnealuse pretsedendi, Loving vs Virginia, tühistamisnimekirjast väljajätmine viitab tõsiasjale, et Thomast (keda nimetatakse ka onu Clarence’iks) ei motiveeri mitte lõplik juriidiline tõde vaid hoopis teatud radikaalne agenda.

„Kuidas onu Clarence’ile tunduks Loving vs Virginia tühistamine?“ küsis Jackson.