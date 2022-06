„Kontori“ staarid saavad taas ekraanil kokku ekstra naljaka algideega filmis

Filmi režissöör on Krasinski ise ja tegu on ulmekomöödiaga mehest, kes näeb teiste kujuteldavaid sõpru ja saab nendega rääkida. Filmis löövad veel kaasa Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw ja Louis Gossett Jr, vahendab Screenrant.

„Kontoris“ mängis Carell Michael Scotti, Krasinski Jim Halpertit. Carell väljendas suurt rõõmu taaskohtumise üle Krasinskiga. „Me pole veel filmima hakanud, aga ma ei jõua seda ära oodata. See saab olema tõeline rõõm. Ta on parim, ja ta on hea režissöör,“ kiitis ta sõpra, aga lisas ka ähvarduse: