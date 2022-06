Stephen King avaldas filmi, mida ta ei suutnud kinos lõpuni vaadata

Kui kirjanikust kolleeg Linwood Barclay tunnistas, et lahkus „Jurassic World: Dominioni“ linastuselt poolepealt, vastas King Twitteris, et tema on samuti täiskasvanueas ühe kinoelamuse poolikuks jätnud, nimelt 2007. aastal linastunud „Transformerid“. Tegu oli röögatu hitiga, mis teenis kinokassas 709 miljonit dollarit. Kingi südant see film aga võita ei suutnud.