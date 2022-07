Multiinstrumentalist Tarvo Valm: tänapäeval on väga heaks õpetajaks Youtube, sealt saab kõik õpetused kätte

„Muusika on minus juba sünnist saati tiksunud ja ei lähe päevagi mööda, kui midagi uut ei loo või vana ei paranda,’’ kirjeldab Tarvo Valm oma suhet muusikaga. Koolitee alguses viis ema väikse Tarvo ka kohe klaverit õppima, sealt muusikakeskkooli ja siis juba juhatas kutsumus Georg Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli. „Sealt see pisik mulle lõpuks külge jäi,“ meenutab Valm.

Vaheldusrikas muusikukarjäär

Tarvo Valm on tõeline multiinstrumentalist, kes esimese hooga kõiki pille, mida ta valdab, ei oskagi ette lugeda. „Kui sa tahad ikkagi bändi ja loomingut teha, siis oleks hea, kui oskad kõiki neid pille ka ise mängida. Mozart pidi ka ikka teadma, mis heli näiteks oboe teeb ja kui kõrgele viiul läheb. Kui mõistad, millised võimalused pillidel on, siis on ju ka lihtsam peas neid kokku panna.“ Lisaks trummide, kitarri ja klaveri valdamisele on Valm õppinud omal käel juurde ka suupilli, ukulelet ja bandžot. „Tänapäeval on väga heaks õpetajaks Youtube, sealt saab kõik õpetused kätte,“ lisab muusik.

Valm on muusikukarjääri jooksul olnud A-Z žanrites sees ning musitseerinud koos mitme bändiga, näiteks The Sun, Toe Tag ja Human Ground. „Kuna projekte on nii palju olnud, siis on mu muusikaline elu ka väga vaheldusrikas. Üks päev teen metalit ja teine päev tõmban bandžot.“

Keskeakriisi lubadus

Pika muusikutee jooksul pole Tarvo aga kordagi katsetanud veel muusika kirjutamist sarjale või filmile. Nüüd avanes see võimalus verivärske komöödiaseriaaliga „Uus algus“, kuhu Valm lõi kantrihõngulise tunnusloo „Oma südant kuula“. „See keskeakriis tuleb ootamatult - kes vahetab naist või kes ostab endale mootorratta. Minul väljendus see sellega, et kunagi ammu tegin endale lubaduse - kui ma 50 saan, siis hakkan kantrit tegema. Aga näed, tulid need hood juba veidi varem peale. Ega ma puhast kantrit võib-olla ei oskagi teha, aga ehk nii ongi huvitavam. Tulebki teise põhjaga kantri, koos oma vimkade ja muu stiili touch-iga,“ pajatab Tarvo lõbusalt.

Emotsioon helist ja muusikast