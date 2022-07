Valmis uus Eesti lühifilm „Crush“

„Minu peamine eesmärk selle filmiga on näidata, et piiratud eelarve ei pea filmitegemisel takistuseks saama ning väga hea planeerimise, keskpärase tehnika ja super meeskonnaga on võimalik ka täna Eestis filmi teha. Minu soov on julgustada ka teisi alles alustavaid ja hobikorras tegutsevaid filmitegijaid, mitte oma ideid ja käsikirju ainult eelarve tõttu tegemata jätta,“ sõnas Andres Kostiv, filmi lavastaja, produtsent ja operaator.