LUGEJAKIRI | Irooniline, et „Kapten Volkonogovi“ peamiseks probleemiks on Venemaa rahastus, algselt oli just see ju ninanips süsteemile

Vene riigilt raha saanud film, mida boikotist hoolimata tahaks kangesti kinos näha

On tohutult kurb, et ajahetke hammasrataste vahele jäi selline film nagu „Kapten Volkonogovi põgenemine“. Viimaste kuude sündmused on selle olulisust ainult suurendanud.

Nagu on kokku võetud, on see just film sellest, mis Venemaal toimub ja millest selles riigis nii kibedalt puudu on: üksikisiku vastutustest totalitaarses režiimis. See on kaudselt, aga siiski jõuliselt Vene riigi praegust olukorda kritiseeriv teos.

Kusjuures see on nii tohutult irooniline, et peamiseks probleemiks on Venemaa rahastus. Sest sel hetkel, kui Vene kultuuriministeerium sellisele filmile raha andis, võis see tunduda võiduna, süsteemi ülekavaldamisena, ninanipsuna, kui soovite. Nüüd aga on toimunud just ristivastupidine. Süsteem, mille vastu film võitleb, määrab selle lihtsalt oma rahastamisega (loodetavasti ajutisele) tühistamisele.

Ja teiseks probleemiks on muidugi lihtsalt ainult seostatus Venemaa endaga. Saan aru ka boikotist, seda enam, et ukrainlased ise seda boikotti tähtsaks peavad ja nõuavad. Laias laastus on kõik õige, aga on IKKAGI kahju, et filmi kinodes näha ei saa.