„Stranger Thingsi“ bossid: 4. hooaja kõige südantlõhestavam surm on lõplik

Netflixi ülipopulaarsel ulmesarjal „Stranger Things“ on komme oma tegelasi surnust tagasi tuua – mitte ilmtingimata väga hea komme –, kuid sarja loojad on kinnitanud, et 4. hooaja kõige masendavam surm on püsiva iseloomuga – see tegelane ei tule tagasi.