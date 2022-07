Kas „Uhkuse ja eelarvamuse“ paarisuhe ikka on tänapäeva mõistes eluterve? Terapeut annab hinnangu

Nad arutlevad, kas ja miks Elizabethi ja Darcy suhe toimib ja vaatajale meeldib ja kui eluterve see suhe on.

Eksperdid võrdlevad filmi (ja laiendatult, raamatut) naljaviluks 2008. aastal kinolinale jõudnud „Videviku“- sarjaga, kus peategelaste vahel on põhimõtteliselt sarnane dünaamika, kus alustatakse negatiivse esmamulje pinnalt, kuid sündmuste käigus kujuneb vaenulikust suhtest armastus. See on üks tuntumaid kinotroope (inglise keeles trope, sisuliselt viisakas sõna klišee kohta).

Miks selline dünaamika töötab „Uhkuses ja eelarvamuses“ See miks see „Videvikus“ ei tööta?

Terapeut Jonathan nendib, et Darcy on alguses Elizabethi vastu ebaviisakas, ütleb talle halvasti, samamoodi, nagu Edward kohtleb Bellat. „Ja meile ei meeldi „Videvik“, aga „Uhkus ja eelarvamus“ meeldib. Nii et milles seisneb erinevus?“ küsib ta.

Üheks põhiteguriks on see, et ehkki Nii Elizabeth kui ka Darcy on uhked, on nad lõpuks võimelised oma uhkuses järeleandmisi tegema. Kui Darcy teeb Elizabethile upsaka ja solvava ning pisendava abieluettepaneku, saab ta Elizabethi vastusest aru, et on käitunud valesti (ajades lahku Elizabethi õe ja oma sõbra, kes olid areldi teineteist leidmas), ja see hetk paneb aluse tema arengule ja muutumisele. Kusjuures ta ei muutu selleks, et Elizabethi õnnelikuks teha, vaid talle tundub, et see on õige asi, mida teha.

Saate produtsent Megan lisab, et Darcy saab siin aru: „Ma ei ole see mees, kelleks ma ennast pidasin, ma pean seda parandama.“

Terapeut llisab, et Darcy tahab muutuda ja tehtut parandada, aga mitte sellks, et Elizabethi südant võita. Ta muidugi loodab, et võidab. Aga ta saab aru, et seda on vaja teha.

Vastukaaluks „Videviku“ Edward püsib kogu filmisarjas suhteliselt muutumatu, ta tagab Bellat armastades teda omada ja kontrollida.

Lisaks analüüsivad nad stseeni filmi lõpuosas, kus Elizabeth ja Darcy udusel nõmmel teineteise suunas astuvad.