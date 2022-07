Tartu armastusfilmide festival vihub tantsu

Tantsuga seotud linateosed jõuavad koos teiste armastusfilmidega ekraanile 1.–6. augustini, kui Tartu Raekoja platsist saab Eesti suurim vabaõhukino.

„Tants on seotud kehaga, millega igal inimesel on isiklik kogemus – nii et tegelikult võib öelda, et kõik tantsivad. Seda me oma alateemaga pühitsemegi,“ ütles Tartuffi programmijuht Dagmar Raudam.

Mullu oli Tartuffi alateemaks teadus, 2020. aastal kunst, 2019. aastal muusika ja 2018. aastal kirjandus.

Kavas on:

- „Kogu ilma kuningas“. Nimekas teatrilavastaja Manuel kavatseb lavale tuua kirgliku, muusikat ja tantsu täis näitemängu – paraku hakkavad proovides emotsioonid üle keema ja pinged inimeste vahel üha kasvavad. „Carmeni“ ja teiste legendaarsete tantsufilmide autori, PÖFFi elutööauhinna laureaadi Carlos Saura värske meistritöö.

- „Grand jeté“. Endine baleriin Nadja otsib üles oma poja, kelle ta kunagi emale kasvatada andis, et see tema karjääri ei segaks. Saksa lavastaja Isabelle Steveri julge, šokeeriv ja üdini aus psühhodraama ohverdusest, süütundest ja tavatust emaarmastusest, mis ei tunne mingeid piire. Film lõi laineid tänavusel Berliini festivalil.

- „Ailey“. Moderntantsu ühe kujundaja Alvin Ailey tantsud tegid rohkem, kui liigutasid kehi. Jamila Wignoti poeetiline dokumentaalfilm mehest, kellest sai nahavärvile vaatamata üks ameerika kultuuri esinduskujusid.

- „Esimene positsioon“. Kuus (veri)noort tantsijat valmistuvad maailma suurimaks balletikonkursiks, kus on kaalul ei rohkem ega vähem kui nende tulevik. Bess Kargmani film on tantsudokumentaalide moodne klassika, mis on võitnud hulk auhindu.

- „Ekstaas“. Tantsutrupi pidu muutub joogi sisse segatud narkootilise aine tõttu õudusunenäoks. Gaspar Noé hirmuäratavalt lummav film, mis lahkab ihade küüsi langenud inimeste olemust.