166. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Kas „Thor: Armastus ja kõu“ on Marveli parim komöödia?

„Kinoveebi Jututoa“ 166. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Stranger Things, The Boys, Chernobyl: The Lost Tapes, Machine Gun Kelly’s Life in Pink, Dave Chappelle: What’s in a Name? jpm!) Seejärel anname hinnangu Marveli Kinouniversumi 29. filmile „Thor: Armastus ja kõu“.



34:36 Kuulajate kommentaarid



52:40 Saatejuhtide kuulajamäng



1:18:58 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?



Money Heist: Korea – Joint Economic Area (2022), Bastard: Heavy Metal, Dark Fantasy (2022), The Terminal List (2022), Black Summoner (2022), Pirate Gold of Adak Island (2022), The Boys (2019), Sonic 2 (2022), Dave Chappelle: What’s in a Name? (2022), Clifford the Big Red Dog (2021)



2:40:29 Mis filme ja seriaale Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: The Boys 2019, Community 2009, Stranger Things 2016



Ragnar: Chernobyl: The Lost Tapes, Machine Gun Kelly’s Life in Pink, Stranger Things 4×7, Bill Burr Presents: Friends Who Kill, Dave Chappelle’s ‘What’s In A Name



3:14:12 Anname Marveli Kinouniversumi 29. filmile „Thor: Armastus ja kõu“



3:54:40 Mida saab uuel nädalal kinodes näha?



