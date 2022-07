Iraanis vahistati kolm Cannes’is auhindu saanud filmirežissööri

Mohammad Rasoulof oli juba varasemalt töökeelu all, pärast 2017. aastal Cannes’is auhinnatud filmi „A Man of Integrity“. Samuti on Cannes’is linastunud ja rahvusvahelistel festivalidel auhindu saanud tema varasemad filmid „Manuscripts Don’t Burn“ (2013) ja „Goodbye“ (2011). 2020. aastal võitis ta Beriinis Kuldkaru filmiga „There is No Evil“.