Elisa toob oma voogedastusteenusesse uue kogupere-põnevussarja „Musta kivi saladus“

Möödunud nädalavahetusel startisid uue kogupere põnevussarja „Musta kivi saladus“ võtted. Sarja peaosadest leiab neli laps-detektiivi, kes on asunud lahendama jäljetult kadunud Mirjami juhtumit. Sarja loojateks on tuntud tegijad, kes on olnud ülimenukate ekraniseeringute „Kättemaksukontor“ ja „Väikelinna detektiivid“ valmimise taga.