„Simpsonite“ tugevamaid episoode seob üks eriline omadus

Kuid lisaks ilmumise ajale on veel üks omadus, mis paljusid „Simpsonite“ parimaid osi seob. Nimelt on kõigis neis peaosas mõni tegelane, kes osalebki ainult selles ühes osas. Ehk siis külalisstaar. IMDb järgi on kaks parimat osa „Homer’s Enemy“ (8. hooja 23. osa) ja „You Only Move Twice“ (8. hooaj 2. osa). Mõlemas on ühekordne tegelane, paha peategelane, samuti on külalisosaliseks pahalane episoodis „Marge vs the Monorail“ (4. hooaja 12. osa), samuti kümne hinnatuma seas.