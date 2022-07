Parim draama? Will Smithi kõrvakiiluga ajalukku läinud Oscarid said Emmy nominatsiooni

Auhinnatseremoonia ajal lõi Will Smith laval olunud koomikule Chris Rockile käega vastu nägu, kuna too oli teinud nalja Smithi abikaasa paljaksaetud pea kohta. Naine põeb alopeetsiat ning kaotas seeläbi juuksed. Pärast vahejuhtumit pidi Smith veel ise lavale astuma, et võtta vastu parima meespeaosa Oscar rolli eest filmis „King Richard“. Hiljem määrati talle 10 aastaks Oscaritel osalemise keeld.