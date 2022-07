„Apteeker Melchior“ lööb kinorekordeid

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul on ligi 31 iseseisvusaasta jooksul suutnud 100 000 vaataja maagilise piiri ületada kõigest üksteist kodumaist filmi. „Väikses riigis on 100 000 vaatajat märgiline saavutus, milleni jõuavad vaid üksikud linateosed – need on filmid, mida pea kõik eestlased teavad ja armastavad. „Apteeker Melchiori“ lõplik vaatajanumber alles koguneb. Tänaseks kogutud 118 011 vaataja kaasabil on praeguseks suudetud kõigi aegade vaadatavustabelis mööduda sellistest menufilmidest nagu „Sipsik“, „1944“ ja „Seltsimees laps“.“