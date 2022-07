FOTOD | Lõppesid komöödiafilmi „Vigased pruudid“ võtted. Vaata, kuidas peletatakse Ennu ja Jaaku Mulgimaalt

Filmi „Apteeker Melchior“ naispeaosas mänginud Maarja Johanna Mägi astub „Vigastes pruutides“ üles Lipuvere peretütre Leenana: „Elasime võtete ajal sealsamas Matsalus, vabadel päevadel käisin ümbruskonnas jalutamas ja mere ääres aega veetmas. Sealkandis on palju vanu maju üsnagi algsel kujul säilinud nagu ka see talukoht, kus filmisime. Seega juba võttekoht ise pani mind tundma, nagu oleksin ajas poolteist sajandit tagasi läinud, muidugi aitas palju ka kunstimeeskond,“ kirjeldab Mägi filmimise protsessi.

Filmi režissöör ja operaator on Ergo Kuld („Talve“, „Soo“, „Jahihooaeg“), produtsendid on Kristian Taska Taska Filmist (“1944“, „Nimed Marmortahvlil“, „Talve“, „Klassikokkutulek“, „Apteeker Melchior“), Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist („Talve“, „Apteeker Melchior“, „Soo“, „Vanamehe Film“), tegevprodutsent Arto Saar ning tootmisjuht on Olev Sten Erik Jõgi. Stsenarist on Ott Kilusk, kunstnik Annika Lindemann (“Soo“), helirežissöör Lauri Laagus (“Talve“, „Soo“), grimmikunstnik Egle Beek (“Talve“, „Soo“) ja kostüümikunstnik Kadri Vahar. Filmi levitab Hea film.