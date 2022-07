Apteeker Melchiori seiklustele saab nüüdsest kaasa elada ka teleekraanil

Aprillis esilinastunud „Apteeker Melchior“ kogus kinodes üle 118 000 vaataja, mis on üks Eesti filmide parimaid tulemusi läbi aegade. Ka juba avanädalavahetusel tõi triloogia esimene osa kinno 30 000 inimest, mis oli koroonaperioodi rekord ja teeb silmad ette mitmele Hollywoodi suurfilmile.



Elmo Nüganeni lavastatud film on Eesti mõistes vägagi suurejooneline ajaloodraama ning Apollo TV juhatuse liikme Pert Lombi sõnul julgetakse harva ette võtta midagi nii suurt ja mahukat, kuid risk on ennast ära tasunud. „Melchior on suurepärane ajalooline kostüümikrimka,“ lisas Lomp.