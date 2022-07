Kõhe kokkusattumus? Sündmus „Kus laulavad langustid“ autori minevikust tekitab lüürilise mõrvaloo tausta kohta tõsiseid küsimusi

2019. aastal ilmunud raamatut on müüdud enam kui miljon eksemplari ja see on väga tugev ilukirjanduslik debüüt, aga varem on Delia Owens koos abikaasa Mark Owensiga välja andnud kolme raamatu jagu 22 aasta jooksul Aafrika looduskaitsealadel töötades kogutud memuaare. Pahandustesse sattusid nad juba Botswanas sealset valitsust kritiseerides. Huvitav on aga see, et abikaasadel ei ole soovitav naasta Zambiasse, kus nad jäid tagaotsitavaks, kui neid sooviti küsitleda ühe seni lahendamata mõrvaga seoses.