167. Kinoveebi Jututuba | Chris Pratti „The Terminal List“ on parim uus seriaal

„Kinoveebi Jututoa“ 167. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Terminal List, Resident Evil, The Sea Beast, Ms. Marvel jpm!)

Sisukord:



0:00 Sissejuhatus



14:12 Kuulajate kommentaarid



24:07 Saatejuhtide kuulajamäng



59:31 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?



The Terminal List (2022), Ms. Marvel (2022), Resident Evil (2022), Chronicle (2012), Rumble (2021), Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (2022), The Ogglies (2021), Terror on Praire (2022), Bill Burr: Live at Red Rocks (2022)



2:37:58 Mis filme ja seriaale Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: Moomin Valley (2019), Home for Christmas (2019), The Sea Beast (2022), Frozen II (2019)



Ragnar: Stranger Things 4, Saint Maud (2019), Bill Burr: Live at Red Rocks (2022)



3:13:56 Anname hinnangu uuele kinofilmile „Murina“.



3:26:26 Mida saab uuel nädalal kinodes näha?



