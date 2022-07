„Seletamatul“ nähtusel, mis tõi Eestiski kinno kolm korda rohkem vaatajaid kui Marveli superhitt, on tegelikult kõige lihtsam selgitus

On võimatu mitte kas või natukenegi imetleda „tänapäeva noorte“ kambavaimu, naerunärvi ja võimet oma sõnum (olgu see, milline tahes) kohale toimetada. Kui TikTokist alguse saanud laine toob kinosaalid kui imeväel rahvast täis, siis näitab see seda, et kusagil peidus on tohutu energia ja ühtlasi hoovad selle kanaliseerimiseks.