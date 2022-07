Mart Sanderi „Kuues saladus“ tõusis läbi aegade populaarseimaks rahvusvaheliseks Eesti filmiks

Mart Sanderi neljas, esmakordselt rahvusvahelise näitlejate ansambliga sündinud täispikk mängufilm „Kuues saladus“ on õudussugemetega krimilugu, mille kohta on öeldud, et see on „Agatha Christie steroididel“, mis viitab sellele, kui palju on selles filmis ootamatuid pöördeid. Nagu kõik Sanderi filmid, on ka „Kuues saladus“ tulvil süsimusta komöödiat, inimlikku alatust ja muidugi seksi.