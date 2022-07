MITTE NÕRGANÄRVILISTELE | 50 Cent teeb filmi. Pole ime, et seda kaadrit filminud operaator õudusest teadvuse kaotas

Töös olev „Skill House“ on teadaolevalt verdtarretav satiir sotsiaalmeedia ja influentser-kultuuri pihta. Režissöör ja stsenarist on Josh Stolberg ning peaosades Chris Rock ja Samuel L. Jackson, vahendab Screen Rant.

Stolberg jagas sotsiaalmeedias pilti võtetelt, lisades, et seda stseeni filminud operaatoril hakkas nii paha, et ta minestas ja võtted tuli ajutiselt peatada. Ta lisas, et kolleegiga on nüüdseks kõik jälle korras. Aga pilt on tõesti võigas ja vägivaldne. Ja annab aimu ka filmi enda esteetikast.