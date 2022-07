Väljakutse Marveli võluritele Russodele: kuidas õieti teha action-stseeni, kui sul pole filmis ühtegi superkangelast?

Mark Greaney spiooniraamatutel põhineva filmi „The Gray Man“ osades on Ryan Gosling, Chris Evans ja Ana de Armas, Billy Bob Thornton jt. Ehkki peategelased on superspioonid, pole tegu üliinimestega, rõhutavad Marveli superkangelastega majandama harjunud Joe ja Anthony Russo.

Huvitav on selles filmis veel Chris Evansi tegelane. Harjunud olema Russode filmides Kapten Ameerika, saab temast siin sõitva katusega pahalane. „Talle meeldib see!“ räägikis väljaandele stsenarist Stephen McFeely. „Ta tahab kõik varasema unustada ja nullist alustada, vunts ees. Ja ta on suurepärane näitleja, tal on haaret. Ja ta on liibuva särgiga psühhopaadina usutav.“