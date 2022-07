Filmid, mida vaadata suveõhtul telekast

Ämblikmees: Uus Universum (Spider-Man: Into the Spiderverse, 2018)

Kuidas üldse selle filmi kirjeldamisega alustada...„Ämblikmees: Uus Universum“ on äge, targalt tehtud ja seiklusi täis animafilm. Koomiksist inspireeritud visuaalid on vapustavad ning emotsionaalne lugu täiskasvanuks saamisest on omal kohal ja inspireeriv. Lisaks sellele saadab tervet filmi imeline soundtrack, kuhu on oma panuse andnud Jaden Smith, Lil Wayne, Nicki Minaj, Post Malone oma megahitiga „Sunflower“ ning paljud teised andekad artistid.

Filmi süžeed on natukene raske lahti seletada, kuna film ise on väga kiire tempoga ja täis pikitud erinevate meta-viidetega, mis teeb filmist lahendamatu pusle. Laias laastus on loo keskmes on Miles Morales, kes uitab ühel ööl metroosüsteemi peidetud tunnelis, et joonistada seinamaal, kuid Milesi hammustab saladuslik ämblik. Loomulikult teame kõik, mis siis juhtub, kui üks ämblik sind hammustab – sa saad Ämblikmeheks! Ja nii lihtne see ongi. Kuid see on ainult loo algus, mis tõmbab Milesi Ämblikmehe maailma, mis on täis alternatiivseid universumeid, kaasarvatud ka Milesi oma.

Olenemata sellest, et tegemist on animafilmiga, siis Miles Morales on üks parimatest loodud karakteritest terves Ämblikmehe frantsiisis. Vaataja saab temaga samastuda ning ta on omamoodi haavatav juhtkarakter, mida just igapäev ei kohta. Tema soov kehtestada ja arendada enda identiteeti, mis ei ole tema isale meeltmööda; tema kohmakas teismeiga, kui ta kohtub kellegagi, kes talle meeldib; tema frustratsioon, kui ta ei saa oma äsja saadud võimetega nii kiiresti sinapeale kui sooviks, loob võrratu loo, kus kajastuvad enamike teismeliste raskused, kes proovivad ennast leida ja kehtestada.

„Ämblikmees: Uus Universum“ on TV3 Film kanalil reedel, 29. juulil kell 18.00.

Kulla poiss (Honey Boy, 2019)