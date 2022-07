168. Kinoveebi Jututuba | Netflixi kalleim film „The Gray Man“ – kas kõlbab ka vaadata?

„Kinoveebi Jututoa“ 168. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Gray Man, Vinland Saga, Extraordinary Attorney Woo, Uncle from Another World jpm!)

09:38 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud? (Spotifys jne)



Vinland Saga (2019), Extraordinary Attorney Woo (2022), Uncle from Another World (2022), The Orville (2017), The Black Phone (2022), Girl in the Picture (2022), Sing 2 (2021), Resident Evil (2022), Harem in the Labyrinth of Another World (2022), Black Summoner (lõpuni loetud)



1:47:47 Mis filme ja seriaale on Henryk kodus vaadanud? (videos)