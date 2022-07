Mattias Naan tutvus seriaali stsenaariumis vaid enda tekstiga: „Igati loogiline valik, sest politseinikud teavadki ainult neid fakte, mis on nende ees.“

Mattias Naani näeb komöödiaseriaalis „Uus algus“ politseiniku rollis koos koomik Ari Matti Mustoneniga. Roll oli füüsiliselt paras katsumus ning võmmiks kehastumine oli Naani sõnul väga keeruline. „Mul on täielik pirnikeha ja see tuli eriti välja selles ametirüüs, nii et mingist enesekindlusest või autoriteedi kiirgamisest polnud kordagi võtete ajal juttu. Muidugi see ka “aitas kaasa“, et kõrval oli õhupall-inimene Ari Matti ja minu vormiga võrreldes tippsportlane Tõnis Niinemets,“ meenutab Naan.

Pea ees rolli hüppamine

Rolli sisseelamine oli juba kergem, sest koomikud kopeerisid meisterlikult Christopher Walkeni lähenemist karakteritele ja tutvusid stsenaariumis eelnevalt vaid enda stseenidega. „Igati loogiline valik ju, sest politseinikud teavadki ainult neid fakte, mis on nende ees. Neil ju pole ka eellugu, mis elu keegi oma kodus elab või mis kellegi teatud olukorda viis. Selles mõttes oli meil täiesti geniaalne lähenemine. Ja laisk lähenemine ka…“ kirjeldab Mattias tegelaskujuga tutvumist.

Ega politseiniku ja koomiku elukutsed nii erinevad polegi, mõlemad ju rahvaametnikud, kelle töö on aeg-ajalt inimestele väike reaalsuskontroll teha. Kui aga Naani elus peaks juhtuma kannapööre ja ta satuks PPA palgale, siis enda sõnul suunaks ta end võimalikult kiiresti mugavalt kuhugi arvuti taha ja keskenduks küberkaitsele.

„Minu puhul vist „küberkaitse“ oleks muidugi liiga suur sõna ja pigem mõtlen veebikonstaabli kohta. Aga kuna kogu see arvutivärk on nii hägune teema, siis kujutan ette, et päris tööd peaksin tegema umbes 20 protsenti tööpäevast. Ülejäänud aja vajutan lihtsalt klahve. Kui küsitakse, et mis teed, Naan, siis mul on hea vastata: „Ahh, tead, keeruline seletada... põhimõtteliselt häkin. Jep, häkin.““

Ebaõnnestunud krüptokatsetused