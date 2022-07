ARVUSTUS | Zombikomöödia „Lõplik lõige“ – ainult neile, kes pole näinud originaali

Olles öelnud, et film on ebavajalik, lisan, et see ei tähenda, et „Lõplik lõige“ oleks halb film. Ei ole. Tegelikult on täiesti nauditavalt keskpärane, eriti just viimane kolmandik, kuid originaalse filmi vari on liiga suur, et seda tervikuna nautida saaks. Terve see film on nagu nali, mille sissejuhatus veninud liiga pikaks, et selleks ajaks, kui asi „naljani“ jõuab, on huvi ammu kadunud. Viimane kolmandik on tegelikult suurepärane, sest energia ja tempo on põhjas, naljad hakkavad lõpuks toimima ja kogu asja point jõuab lõpuks kohale, kuid kas see on väärt esimest 70 minutit?