TARTUFFI SOOVITUS | Identiteedivargusest intsestini. 10 erakordset filmi, mida sel aastal Tartuffil vaadata

„Minu isa on vorstike“ (2021) on lugu 12-aastase Zoe perekonnast, kes on hämmingus, kui pangas leiba teeniv isa teatab, et tal on keskeakriis ja ta loobub oma tööst tegelemaks oma elu suurima kirega – näitlemisega! Tütar on ainuke, kes kannustab isa oma unistusi järgima. Koos hakatakse käima nii näiteringis kui ka prooviesinemistel, ehkki suurt läbimurret ei paista kuskilt, rääkimata järgmisest palgatšekist. On ainult üks äärmiselt totakas telereklaam, kus isa mängib vegan-vorstikest. Isa innustades peab aga Zoegi ennast korduvalt proovile panema ning nii saab alguse isa ja tütre äärmiselt kirju eneseavastuse teekond.

Kvaliteetne flaami heatujufilm on täis särtsakat dialoog ja elulisi situatsioone, mis lähevad peale nii lastele, teismelistele, kui ka täiskasvanutele. Kinost lahkudes on muie näol ja soov ka enda unistusi püüdma minna ning muidugi ka oma tütreid ja isasid koju kallistama minna. Lufu on moodne muinasjutt läbipõlemisest, mis meid enamusi ühel või teisel hetkel ees on ootamas. Ka minu isa otsustas paar aastat enne surma proovida näitlemist ja sai isegi mõne telereklaami ja taustarolli, siis erinevalt filmist, mina teismelisena temaga kaasas kahjuks ei käinud (kuigi olin tegelikult teatrilaps). Soe komöödia räägib julgusest tegutseda enne kui liiga hilja, ükskõik, kes on vastu. Ja muidugi aksepteerida abi seal, kus seda on vaja. Suhteliselt keskpärane suurem narratiiv elab kahe põhinäitleja keemia peal ja panustab isa-tütre südantsoojendavale suhtele. Üldiselt see õnnestub ja tulemuseks on paar suurepärast nalja ja mõni hea stseen, mis demonstreerib laste mõju oma vanematele ja muidugi toetuse motivatsiooni. Eriti tõstan esile filmi ausust, et osad unistused lihtsalt ei ole kõikidele ja ainult soovist alati ei piisa. Siiski, hea tuju tekitaja ja tugevalt universaalne perefilm.