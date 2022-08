Et välismaiste filmitootjate huvi Eesti vastu ei kaoks. Valitsus viis ellu kevadise otsuse investeerida filmikoostöösse 3,4 lisamiljonit

„Filmikunst on üks tõhusamatest kultuurilise dialoogi vahenditest ning tänane otsus on Eesti filmitööstuse jaoks kahtlemata oluline. Huvi Eesti vastu on välismaiste filmitootjate seas juba hüppeliselt tõusnud ning fondi suurendamine annab tõuke, et viia meie filmikultuuri rahvusvahelisele tasemele. Film Estonia aitab luua kõrgetasemelisi töökohti ja tuua Eesti majandusse veelgi rohkem välisinvesteeringuid, mida on kriisidest väljumisel hädasti vaja,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.