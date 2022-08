Mees, kes lammutab hollywoodlikku maskuliinsust. „Hollywood ei vaja veel üht Chris Hemsworthi, Chris Pratti ega Chris Evansit“

Eriti noortele meestele, kes soovivad saada näitlejaks, tahab Baldoni rõhutada, et nad karjääri algusest peale tegeleksid ka iseenda vaimse tervisega. „Järgmine hurmur ilmub välja ja Hollywood tahab temast teha selle, keda Hollywood vajab. Ma ise lasin tööstusel end vormida, tahtsin ootustele vastata ning andsin kogu võimu agentidele ja mänedžeridele, kes ütlesid, et mu kulmud on liiga suured, et ma näen liiga eksootiline välja või et mul on vaja end rohkem musklisse ajada. Naiste jaoks on asi veel palju hullem, aga ka mehed on nende ootustega silmitsi. Kuid vaadates kõige edukamaid inimesi – nad ei jäljenda kedagi, nad on äratuntavalt nemad ise. Hollywood ei vaja veel üht Chris Hemsworthi ega veel üht Chris Pratti ega veel üht Chris Evansit. Onju? Hollywood ei vaja veel üht Chrisi. See vajab veel üht sind. Vajab just sind ennast ja seda, mida ainult sina saad anda.“