Oscari-tasemel animafilmi „Sierra“ autor Sander Joon: see on suur privileeg, kuidas me saame siin Eestis omi filme teha

Ma arvan küll, et on šanssi. Minule kui filmitegijale on see ikkagi oluline, et minu filmi vaadataks suurel linal, sest seal kogu filmi tehniline pool ehk siis värvid ja heli ja kõik see, kuidas lina pealt peegelduv valgus ruumi ennast mõjutab – kogu see asi jääb kodus vaadates nägemata. Ma arvan, et kino ei tohiks välja surra. Lihtsalt, kui mõelda, mida voogedastus filmimaastikule juurde on andnud, siis see on demokratiseerinud filmitegemist. Filmi tegemisse on kindlasti eksperimenteerivat lähenemist juurde lisandunud. Mõnikord mulle tundub, et teatud filmidega tekib voogedastus platvormidel vaadates intiimsem side, sa oled filmiga kahekesi. Teatud filmidel on seal täitsa oma koht olemas. Aga ikkagi ei saa üle ega ümber kinost, elamus kui selline tekib igast filmist kordades tugevam.