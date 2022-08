ARVUSTUS | Tekib mõte, et äkki on „Stranger Things“ liiga suureks läinud. Kuid tulemus on selline, et see polegi oluline

See on lausa niivõrd tugev, et tervelt kaks sarja parimat episoodi on siit pärit - neljas episood „Dear Billy“ on hindega 9.5 ja seitsmes episood „The Massacre at Hawkins Lab“ on skooriga 9.6. Need läksid mööda esimese hooaja parimast „The Upside Down“ (hinne 9.3) ja teise hooaja kahest viimasest „The Mindflyer“ (9.2) ja „The Gate“ (9.3). Loodame, et viies suudab seda latti üleval hoida.