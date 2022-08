TOP10 | Lõpuks ometi üks hea selgitus, miks rallivõitjad üksteist šampusedušiga kostitavad, ja veel üheksa põhjust, miks vaadata ära maailma vallutav Eesti film „Sierra“

1. See annab liigutavalt edasi tugeva sõnumi ja mitte ainult ei julgusta ise enda eest elus valikuid tegema, vaid näitab valusalt, kuigi kaastundlikult, mis juhtub, kui üritada valikuid teha teiste eest.

2. Sest see on kujundlik, aga täpne. Kujundid ei tähenda korraga kõike ja mitte midagi, nagu mõnikord välja kukub. Ehk teisisõnu, filmi sõnum ei tohiks sürrealismist hoolimata jääda segaseks. Kõik hea ja loomulik on ilus ja rahulik; kõik vale on lärmakas ja häiriv. See on käegakatsutav võimalus tunda, et seekord sa mõistad kunsti.

3. See tuletab meelde lapsepõlve, juhul kui see oli nii ammu, et seda on vaja meelde tuletada. Nähtu on tänapäevane, kuid edasiarendus tuntud heast eesti animafilmi traditsioonist: sürrealistlik ja voolav-kulgev.

4. Muusika. Vt eelmine punkt.

5. See on ilus. Kuigi sõnum on tõsine, on „Sierrat“ meeldiv vaadata, sest see on minimalistlik, kuid maaliline. Ja ilmekas. Arvestades seda, kui vähe on tegelastel näojooni, annavad nad erakordselt hästi emotsiooni edasi.

6. Hea võimalus viia ennast kurssi sellega, mida tehakse kunstiakadeemia animatsiooniosakonnas pärast seda kui selle toodang kadus lastesaadete igaõhtusest menüüst.

8. See on täis nutikaid detaile: põgenev vunts, lõhnakuused, inimesed kui mängunupud (ja imeliselt ära kasutatud, sügava tähendusega intertekstuaalsed filmikaadrid), lõpuks ometi üks hea põhjendus, miks rallivõitjad peaksid üksteist šampusedušiga kostitama jne.

9. Et näha, kuidas poiss saab tehniliselt rehviks muutuda.

10. Turvalisus ennekõike ehk plusspunktid kunstnikele (olgu või irooniliselt) pähe pandud kiivrite ja kinnitatud turvavööde eest!

„Sierra“ Eesti linastuste info:

KURESSAARE (Thule kino) → 11. AUGUST

PÄRNU (Augustiunetus) → 13. AUGUST

VILJANDI (Kondase keskus) → 18. AUGUST

TALLINN (Animist) → 18. AUGUST

TARTU (Tartu Elektriteater) → 21. AUGUST