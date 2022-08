169. Kinoveebi Jututuba | Prantsuse zombikomöödia „Lõplik lõige“ on aasta unikaalseim film!

Sisukord (videos):



22:30 Sissejuhatus



28:49 Kuulajate kommentaarid



46:07 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?



Star Trek: Strange New Worlds (2022), Orville (2017), Money Heist (2017), Whitney Cummings: Jokes (2022), The Hunt (2020), Harem in the Labyrinth of Another World (2022), Overlord (2015), My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World (2022), Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (2015), I’m Quitting Heroing (2022), The Executioner and Her Way of Life (2022), The Devil Is a Part-Timer! (2013)



2:12:26 Mis filme ja seriaale on Ragnar kodus vaadanud?



Lady Vengeance (2005), Black Cat (1968)



2:34:15 Mis filme ja seriaale on Henryk kodus vaadanud?



The Sea Beast (2022), Kirsitubakas (2014)



2:52:15 Mis alustas kinodes 29.07?



2:53:50 Anname hinnangu uuele kinofilmile „Lõplik lõige“ (“Final Cut“, 2022)



3:07:17 Mida saab kinodes näha alates 05.08?



Sisukord (Spotify , Delfi Tasku jne):



00:00 Sissejuhatus



06:15 Kuulajate kommentaarid



24:49 Mis filme ja seriaale Raiko kodus vaadanud?



Vinland Saga (2019), Extraordinary Attorney Woo (2022), Uncle from Another World (2022), The Orville (2017), The Black Phone (2022), Girl in the Picture (2022), Sing 2 (2021), Resident Evil (2022), Harem in the Labyrinth of Another World (2022), Black Summoner (lõpuni loetud)



1:49:50 Mis filme ja seriaale on Ragnar kodus vaadanud?



Lady Vengeance (2005), Black Cat (1968)



2:11:42 Mis filme ja seriaale on Henryk kodus vaadanud?



The Sea Beast (2022), Kirsitubakas (2014)



2:29:43 Mis alustas kinodes 22.07?



2:31:18 Anname hinnangu uuele kinofilmile „Lõplik lõige“ (“Final Cut“, 2022)



2:44:44 Mida saab uuel nädalal kinodes näha? (alates 29.07)



Kõik saated on leitavad ka Kinosaade.ee, Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.



Lisaks leiab meid veel Facebookist, YouTubest ja Twitchist Kinosaade nime alt.



Facebook: www.facebook.com/kinosaade

YouTube: www.youtube.com/channel/UCeBOcl_yALcrk-U7Ou5BQCw

Twitch: www.twitch.tv/kinosaade

Kodulehekülg: https://kinosaade.ee/

Discord: discord.gg/B2zbCWPCc3