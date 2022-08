„Melanhoolia“ ja „Dogville'i“ režissööril Lars von Trieril diagnoositi tõsine ja ravimatu haigus

Tema asutatud produktsioonifirma Zentropa esindajad andsid teada, et filmimees on erksas tujus ja saab arstiabi ning töötab edasi telesarja „The Kingdom Exodus“ kallal, mis on „The Kingdomi“ kolmanda hooaja pealkiri, vahendab Variety.

„The Kingdom Exodus“ on planeeritud esilinastuma Veneetsia filmifestivalil. Tegu on viimase hooajaga Kopenhaageni haigla neurokirurgia osakonna tegevust jälgivast seriaalist, mis algas 1994. aastal. Sari on vürtsitatud sünge huumoriga, esitatud seepiatoonides ning seal toimuvad kummalised, isegi paranormaalsed juhtumised.

Von Trieri tuntuimad filmid on „Melanhoolia (2011) ja „Dogville“ (2004), samuti Björki muusikal „Tantsija pimeduses“, mis võitis Cannes’i festivalil kuldse palmioksa.

Cannes’is sai provokatiivne lavastaja muuseas 2011. aastal seitsmeaastase osalemiskeelu, sest ütles „Melanhoolia“ pressikonverentsil, et saab Hitlerist täitsa aru. „Arvasin tükk aega, et ma olen juut, ja ma olin niimoodi õnnelik. Aga siis ma sain teada, et ma ei olegi juut, vaid olen hoopis nats, ja ka see on täitsa tore,“ ütles ta toona.