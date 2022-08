Märulikomöödia „Killerite kiirrong“ teeb kõik õiged peatused ... ja jalgrattad sõidavad tasuta

Kotaro Isaka raamatul põhinev kaootiline tapatalgu on segu Jaapani animest, Tarantino meistriteostest „Kill Bill“ ja „Pulp Fiction“ ning muidugi Leitchi enda varasemast tööst. On tunda, et inimesed kaamera ees ja taga nautisid seda projekti, enamus vigu jääb märkamatuks, sest publikul pole möllu keskel aega, et mõelda. Ja siin ka selle filmi vaatamise võti - mida vähem proovime kaasa mõelda, seda enam naudime huumorit, tulistamist, peksmist ja hävingut.

Sünopsis (Forum Cinemas): Brad Pitt kehastab Lepatriinut ja ta on palgamõrvar, kellel ei vea. Pärast mitmeid nurjunud missioone on ta võtnud kinnisideeks järgmine missioon rahulikult läbi viia. Kuid saatusel on omad plaanid. Lepatriinu uusim missioon on toonud ta ohtlikule seiklusele maailma kiireima rongi peale, kus teda ootavad surmavad vastased. Nende eesmärgid on seotud, kuid huvid põrkuvad. Ta peab leidma viisi, kuidas rongist lahkuda.

Ülikiire rong täis palgamõrvareid on hea idee märuli jaoks. 16 pikka vagunit, vähe ruumi ja palju nalja on raam, mis kogu filmi koos hoiab. Erinevalt mõnest teisest rongifilmist nagu „Snowpiercer“ (2013) või „Unstoppable“ (2010), ei võta „Killerite kiirrong“ (“Bullet Train“) ennast hetkekski tõsiselt. Stsenaarium kipub veidi endale seljale patsutama küll, kuid narratiiv ehk polegi see esmane, mis selle filmi juures inimesi kinosaali toob.

Brad Pitti karakter Lepatriinu (Ladybug) on halva õnnega palgamõrvar, kes proovib olla elu ootamatuste palge ees positiivsem. Pitt kannab seda filmi oma õlgadel, sest tal lubatakse kaamera ees teha seda, mida ta tahab. Üldiselt saab filmi nimetada klišeede kogumikuks, mis korjab üles filmist filmi korduvad palgamõrvari-stereotüübid ja paneb need kõik korraga kitsasse rongi. Ja muidugi siin pole hea-halb stiilis polariseerimist, vaid kõik on hallikasneutraalne, kui ka mõni tegelane on ehk veidi tumedam.