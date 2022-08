Võluva ideega Eesti lühifilm „Tõus“ valiti Sydney ulmefestivalile ja linastub Austraalias

Lugu räägib noorest tüdrukust Lilitist, kes on sunnitud tegema hädamaandumise külmale planeedile. Planeedil avastab ta, et maandumise käigus on katki läinud kosmoselaeva energiaplokk. Planeet on aga külm ning vaenulik ja tüdrukul tuleb oma elu päästmiseks kiiresti tegutsema hakata. Oma teekonnal kohtab ta robotit, kelle rinnus töötab samasugune energiaplokk, nagu tüdrukul kosmoselaeva parandamiseks vaja läheb. Nüüd peab tüdruk otsustama, kas iseenda päästmine kaalub üle teiselt isikult elu võtmise.

Suzdaltseva sõnul on filmi eesmärgiks näidata, kuidas masin suudab õpetada lapsele inimlikkust. „Meie peategelane on tüdruk, keda täiskasvanud tihti eemale lükkasid. Selle tõttu kasvas tüdrukus viha. Minu mõte oli uurida seda teekonda, mida laps läbi elab, kui tegemist on reaalse dilemmaga - kas tappa või mitte - ja kuidas selle teekonna jooksul suudab ta murda oma sisemised iseloomubarjäärid. Minu jaoks on see film eelkõige headusest ja sõprusest.“

Film võeti üles üheksa päevaga - kuus neist olid filmitud Männiku ja Väo karjääris. Meeskond võitles igapäevaselt lumetormiga ja filmiti -20 kraadi juures. Režissööri sõnul olid need rasked päevad nii füüsiliselt kui ka vaimselt, aga loomulikud tingimused andsid palju juurde näitlejatööle ja usutavama maastiku loomisele. Viimased kolm päeva filmiti Balti filmi ja meediakooli filmipaviljonis, kuhu tudengid ehitasid ise täissuuruses kosmoselaeva juhtimisruumi.

Film „Tõus“ (“The Rise“) osaleb 25.-28. augustil Sydney sci-fi filmifestivalil ja septembris näidatakse seda Austraalia kinodes. Filmitegijad räägivad, et sedamoodi žanrifestivalid on head tänu sellele, et publik on juba valitud. Filmitegija ülesanne on pakkuda vaatajatele elamust ja uut vaatenurka nende lemmikžanri sees.

„Meie jaoks on oluline, et film elab edasi ja saab oma publiku. On äge mõelda, et kuskil kaugel Austraalias näidatakse meie omaenda Eesti lühifilmi. See motiveerib filme edasi tegema ja et teha neid veel paremini.“

Filmi peaosatäitjad on Leene Vugts ja Tõnn Lamp. Režissöör: Alesja Suzdaltseva Produtsent: Jonathan Peterson Stsenarist: Pilleriin Raudam Operaator: Annika Väljataga Kunstnik: Elisa Geraldine Vesterinen Montaažirežissöör: Kristo Kivi Helirežissöörid: Tristan Rebane ja Kaspar Kosk Film on tehtud Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli, Kultuurikapitali, Eesti Filmi Instituudi ja Hooandja toetuse abil.