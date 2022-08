Sean Bean: intiimsuskoordinaatorid rikuvad seksistseenide spontaansuse

„“Leedi Chatterly“ oli spontaanne.“ ütles Bean intervjuus Times Magazine’ile. „See oli puhas rõõm. Meil oli omavahel hea keema ja me teadsime, et see, mida me teeme, on erakordne. Tema oli abielus, mina olin abielus, aga me lihtsalt järgisime lugu. Tahtsime selle tõepäraselt esitada.“

Kui intervjueeria tõi välja, et intiimsuskoordinaator on olemas suuresti selleks, et takistada näitlejaid sattumast olukordadesse, kus keegi tunneb, et temaga on lugupidamatult või sobimatult käitutud, oletas Bean, et eks see olene näitlejatest [, kas seda on vaja].